О новых выплатах для тагильских семей с детьми и беременных с 1 июля рассказали в ПФР

Подать заявление на новые ежемесячные пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в медучреждении на ранних сроках беременности, можно будет с 1 июля на портале «Госуслуги», либо в клиентской службе ПФР по предварительной записи.