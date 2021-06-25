О новых выплатах для тагильских семей с детьми и беременных с 1 июля рассказали в ПФР

Подать заявление на новые ежемесячные пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в медучреждении на ранних сроках беременности, можно будет с 1 июля на портале «Госуслуги», либо в клиентской службе ПФР по предварительной записи.
Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка. Пособие по беременности составит 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого, рассказали в пресс-службе УПФР Нижнего Тагила.
Свердловчане, воспитывающие детей в одиночку, будут получать 5,9 тысячи рублей, а будущие мамы — почти 6 тысяч рублей.
Назначить пособие могут в том случае, если размер дохода семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Свердловской области — 11,2 тысячи рублей).
Напомним, в середине мая 2021 года Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. Дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.