TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О сильных ветрах и грозах в выходные предупредили синоптики в Свердловской области

25 июня 2021, 12:36
Фото: 1Mediainvest.ru
Ливни, грозы и ветер до 18 метров в секунду ожидаются 26 июня 2021 года в Свердловской области.

Во время непогоды свердловчанам лучше отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов, пишет Е1.

В МЧС по Свердловской области посоветовали жителям региона закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия во время гроз, не подходить к электропроводке, антеннам, выключать электроприборы во время молний, а также не стоять под деревьями и не пересекать подтопленные участки во время передвижений на автомобиле.

Напомним, недавно в Екатеринбурге ночью прошла сильная гроза, вследствие которой было вырвано с корнем 17 деревьев, а в некоторых жилых домах были проблемы с электричеством.

Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Дожди, пасмурная погода и прохлада ожидаются в Нижнем Тагиле в выходныеИз-за гроз, ливней и града штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
#Прогноз погоды#Предупреждение#Синоптики#Свердловская область#Ветер#Гроза#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25