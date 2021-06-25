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Определен подрядчик на разработку документации дома ЖК «Тимирязевский» в Тагиле

25 июня 2021, 06:12
Фото: pixabay.com
Рабочую документацию на строительно-монтажные работы пятиэтажного дома ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле будет разрабатывать фирма из Екатеринбурга.

По итогам электронного аукциона, на который заявилась только одна фирма, определен подрядчик, который будет разрабатывать рабочую и сметную документацию и выполнять дополнительные комплексные инженерные изыскания для дома № 1 в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле.

Речь идет о пятиэтажном доме на улицах Тимирязева, Ильича, Чайковского, в который жильцы должны были заселиться еще в 2017 году.

Победителем стало ООО «Бам-Строй» из Екатеринбурга (директор Ян Юрьевич Ковалев).

Цена контракта — 95,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 31 декабря 2021 года.

Напомним, в почти 2 миллиона рублей обойдется строительный контроль ЖК «Тимирязевски» в Нижнем Тагиле. Закупку на заключение договора объявил «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области».

Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн
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