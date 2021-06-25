Определен подрядчик на разработку документации дома ЖК «Тимирязевский» в Тагиле

По итогам электронного аукциона, на который заявилась только одна фирма, определен подрядчик, который будет разрабатывать рабочую и сметную документацию и выполнять дополнительные комплексные инженерные изыскания для дома № 1 в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле.