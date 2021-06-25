Прием заказов на автомобиль «ГАЗель NN» начался в дилерской сети марки ГАЗ

В общей сложности в автомобиле было реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшими из них считается: тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах, шести-ступенчатая коробка передач и задний мост типа «Спайсер». Освещение на дороге реализует система мощных светодиодных фар. Также транспортное средство оснащено цифровыми «помощниками». Они позволяют в непростых дорожных условиях обеспечить высокую управляемость машины.