Уральское предприятие победило Росприроднадзор в споре о загрязнении почвы

В компании пояснили, что проведенные на территории СЦЗ исследования показали, что естественный слой почвы отсутствует. Следовательно никакого негативного влияния на нее предприятие оказать не могло. Там отметили, что специалистами также проводились раскопы. И повторный анализ также не выявил наличия естественной почвы. Это говорит о том, что экологический ущерб не мог быть нанесен.