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Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды

25 июня 2021, 12:12
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Хозяйка Mazda CX-7 на ходу выпрыгнула из автомобиля, когда заметила, что машина загорелась. Это случилось на автодороге Пермь — Екатеринбург в Ревде.

Иномарка вспыхнула на ходу и 49-летней женщине пришлось выпрыгнуть из нее во время движения. Загоревшийся автомобиль уехал в кювет, после пожара он не подлежит восстановлению.

Водитель была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В момент ДТП она была одна в автомобиле, рассказали в УГИБДД по Свердловской области Е1.

Напомним, на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург пьяный водитель без прав влетел в ограждение, а затем в грузовик Volvo. В результате пострадали 2 человека — пассажиры, ехавшие на заднем сиденье.

Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo
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