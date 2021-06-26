Для вакцинации пенсионеров тагильчане попросили организовать передвижную станцию

В обращении один из жителей города заявил, что к маломобильным пенсионерам не хотят ездить из больницы для прививки. Губернатор отметил, что мобильные бригады на данный момент есть у всех больниц, и подтвердил, что для пожилых людей должны быть особые условия.
Евгений Куйвашев обратил внимание читателей, что в Демидовской и горноуральской больницах существуют передвижные пункты вакцинации.
Однако губернатор также отметил, что, если речь идёт о маломобильных пожилых людях, в вакцинации им могут отказать из-за противопоказаний по здоровью.
Прививку им могут не делать из соображений безопасности, например, при наличии медотвода в связи с хроническими заболеваниями. В остальных случаях, если в больнице не реагируют на просьбу приехать, нужно обращаться в областной Минздрав,предупредил Евгений Куйвашев.
При этом Минздрав Свердловской области и региональный оперативный штаб регулярно отслеживают ситуацию с коронавирусом в регионе. На сегодняшний день доступна выездная вакцинация, а также можно поставить прививки в торговых центрах. Это позволяет уральцам привиться в любое удобное время и без записи, а соответственно и защитить себя от инфекции.
Напомним, что на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привито уже более полумиллиона жителей Свердловской области.