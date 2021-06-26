Для вакцинации пенсионеров тагильчане попросили организовать передвижную станцию

При этом Минздрав Свердловской области и региональный оперативный штаб регулярно отслеживают ситуацию с коронавирусом в регионе. На сегодняшний день доступна выездная вакцинация, а также можно поставить прививки в торговых центрах. Это позволяет уральцам привиться в любое удобное время и без записи, а соответственно и защитить себя от инфекции.