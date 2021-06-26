ДТП с такси и артисты-диссиденты. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Садоводов оказалось разлито несколько тонн битума. Теперь на водителя грузовика Iveco Trakker заведено пять административных протоколов. Битум начал вытекать из-за неисправности транспортного средства. Вскоре он полностью вылился на дорогу. По этой причине автомобильное движение оказалось затруднено. На место ЧП прибыли сотрудники «УБТ-Сервиса», во время их работ движение контролировалось экипажами ДПС. Во время разбирательства появилась информация, что самосвал не принадлежит ни МУП «Тагилдорстрой», ни «УБТ-Сервису». Грузовик ехал из Нижнего Тагила в Рязань.