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И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле

26 июня 2021, 13:49
Фото: TagilCity.ru
Вторую неделю подряд, с 18 по 25 июня, в Нижнем Тагиле посты мониторинга загрязнений атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС», которые находятся на Вагонке и поселке Сухоложский, фиксируют превышения формальдегида.
  • 18 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) концентрация формальдегида достигала до 1,6 ПДК, на ПНЗ № 2 (поселок Сухоложский) - до 2,7 ПДК;
  • 19 июня на ПНЗ № 1 концентрация формальдегида достигала до 1,7 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 2,4 ПДК;
  • 21 июня на ПНЗ № 1 и № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,1 ПДК;
  • 22 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,4 ПДК;
  • 23 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,3 ПДК;
  • 24 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,3 ПДК.

Данные о загрязнениях за 20 июня на сайте УГМС отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, 24 июня в районе кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошел выброс в виде зеленого облака. Жители города жаловались на неприятный химический запах. В пресс-службе предприятия объяснили, что у сторонней организации произошла некая внештатаная ситуация.

Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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