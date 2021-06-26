Какое топливо доступно по топливной карте?

Основным преимуществом топливной карты является то, что она программируется на определенные типы топлива, а остальные блокирует или оставляет доступным все. Данная операция проводится в личном кабинете организации. Например, если в компании один из специалистов перемещается на автомобиле, которому для заправки подходит лишь дизель, руководитель ограничивает покупку другого вида топлива. Такое действие уменьшит риск платежей сомнительного плана и защитит от покупок с дальнейшим сливом. Кроме этого ограничения по типам топлива поможет обрести наиболее детальную обратную связь, поможет контролировать работу водителей и грамотно распределять расход. https://kartamasters.ru/surgutneftegaz