Какое топливо доступно по топливной карте?

Топливная карта- лучший способ покупки топлива.
Топливная карта является оптимальным вариантом платёжного средства, которое используется на АЗС. Несмотря на то, что при помощи топливной карты можно покупать любые продукты на АЗС, основным из них является топливо. https://kartamasters.ru/shell
Как правило каждому виду транспорта необходимо своё топливо. Если штат автопарка состоит из самых разнообразных автомобилей, то определение стоимости топлива и процесс контроля превращается в хаос. Топливная карта помогает осуществить контроль за действием водителя и за тем, каким топливом он заправляет автомобиль.
При заключении договора потребитель определяет, сколько топлива нужно в месяц, каков месячный лимит. Из этого показателя выводится суточный, в равных ежедневных долях. Далее устанавливается литровый и рублевый лимит, подходящий для определенного бизнеса. Для этого делается анализ работы перевозок этой организации.
Какие варианты топлива можно приобрести по топливной карте?
Для пользователей топливной карты ограничений по топливу нет. Клиент может приобретать все вид гсм, которые доступны на АЗС: АИ-95, АИ-92, АИ-98, дизельное топливо, газ. https://kartamasters.ru/jaroslavl
Для нахождения необходимой заправочной станции с определённым топливом, рекомендуется использовать АЗС-локатор на сайте оператора топливной карты или используя мобильное приложение. Карта АЗС-локатора отобразит близлежащие станции заправки и отфильтрует их по типу топлива и другим характеристическим показателям. Следовательно водитель наверняка найдет необходимую АЗС, где она не была бы. Кроме этого применяя фильтры возможно выстроить маршрут, который отобразит все необходимые заправки на пути следования.
Преимущества топливной карты при покупке топлива.
Основным преимуществом топливной карты является то, что она программируется на определенные типы топлива, а остальные блокирует или оставляет доступным все. Данная операция проводится в личном кабинете организации. Например, если в компании один из специалистов перемещается на автомобиле, которому для заправки подходит лишь дизель, руководитель ограничивает покупку другого вида топлива. Такое действие уменьшит риск платежей сомнительного плана и защитит от покупок с дальнейшим сливом. Кроме этого ограничения по типам топлива поможет обрести наиболее детальную обратную связь, поможет контролировать работу водителей и грамотно распределять расход. https://kartamasters.ru/surgutneftegaz