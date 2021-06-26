Сбытчик липовых справок по отводу от вакцинации от COVID-19 задержан в Екатеринбурге

Житель Лесного не думал, что на его след быстро выйдут полицейские, что его действия представляют опасность для общества. Вызывает не меньшую тревогу и тот факт, с какой легкостью покупаются поддельные медицинские справки отдельными гражданами. Ведь и за покупку подделок предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев,прокомментировал Валерий Горелых.