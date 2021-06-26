Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале

Сотрудники сельхозпредприятия назвали такие карточки — «урожайками», сообщает Е1. В нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района такими карточками-«урожайками» можно расплатиться за приобретенные товары. Прокуратурой Свердловской области уже начата проверка по данному факту, заявление в ведомство написали сотрудники с просьбой разобраться.