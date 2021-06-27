Минеева: У молодежи есть запрос на наставников в деле предпринимательства

Сам проект «Бизнес-уикенд» был запущен в 2018 году. Его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что программа делится на 2 ключевых блока: «Проакселератор» и «Акселератор». Первый предназначен для тех, кто только думает о своем деле или только вступил на этот путь. Второй – это обучение уже имеющих свой бизнес.