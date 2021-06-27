Пассажиров в аэропорту Шереметьево заперли в самолёте на несколько часов

Мы, пассажиры рейса Москва — Симферополь, несколько часов заперты в салоне самолета. Кондиционеры выключены, нам сказали, что они сломаны. В Москве температура выше 34 градусов, а внутри самолета ощущается как 40 градусов. Вода кончилась. Людям плохо, у всех истерика и паника. Стюардессы ищут врачей среди пассажиров. Причину задержки никто не говорит, рассказала екатеринбурженка для E1.RU.