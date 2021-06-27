Похороны в Санкт-Петербурге: что необходимо знать?

Одним из основных вопросов, который сразу возникнет в семье при организации похорон является следующий: удастся ли все организовать самостоятельно? Ведь это точно даст возможность сэкономить деньги. Но и здесь могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, если из жизни совершенно неожиданно уходит близкий человек, да еще и в молодом возрасте, семья может оказаться в шоковом состоянии. Тогда стоит заниматься организацией похорон другим людям. А во-вторых, для такого мероприятия придется покупать гроб и остальные траурные товары, заказывать катафалк. Значит, никак не обойтись без услуг ритуального агентства.