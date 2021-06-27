Похороны в Санкт-Петербурге: что необходимо знать?

Ведь смерть периодически заглядывает в каждый дом, и часто это происходит через несколько десятилетий. Но в любом случае нужно знать, какими должны быть основные действия при организации траурного мероприятия.
Организация похорон: вопросы и ответы
Если пришлось столкнуться с организацией похорон, необходимо постараться разобраться с основными вопросами и найти на них правильные ответы.
1. Что делать, если смерть случилась дома? Надо сразу вызывать врача и наряд полиции.
2. Всегда ли покойника следует отправлять в морг? Если точно известна причина смерти сразу, вскрытие тела может не потребоваться.
3. Когда нужно покупать траурные атрибуты? Если семья уже определилась между погребением на кладбище и кремацией.
4. Как сэкономить деньги на похоронах? Этого можно добиться, если выбрать процедуру кремации.
5. Сколько документов нужно собирать? Все зависит от способа выбора захоронения.
6. Зачем нужно заказывать катафалк? Только этот спецтранспорт по городу может перевозить покойников.
А еще ведь нужно подумать и про организацию панихиды, особенно если планируется, что на похороны придет много людей. Тогда стоит заранее побеспокоиться об аренде траурного зала.
Заказ ритуальных услуг
Одним из основных вопросов, который сразу возникнет в семье при организации похорон является следующий: удастся ли все организовать самостоятельно? Ведь это точно даст возможность сэкономить деньги. Но и здесь могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, если из жизни совершенно неожиданно уходит близкий человек, да еще и в молодом возрасте, семья может оказаться в шоковом состоянии. Тогда стоит заниматься организацией похорон другим людям. А во-вторых, для такого мероприятия придется покупать гроб и остальные траурные товары, заказывать катафалк. Значит, никак не обойтись без услуг ритуального агентства.
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