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Вылет нескольких рейсов задержан в Кольцово в Екатеринбурге

27 июня 2021, 05:51
Фото: pixabay.com
В аэропорту Екатеринбурга оказалось задержано несколько рейсов, при этом самолёт авиакомпании Norwind Airlines N4-174 Екатеринбург — Москва задержали более чем на 12 часов. Вылет должен был состояться еще 26 июня, однако после многочисленных переносов самолёт всё ещё не покинул аэропорт.

На этом самолете у меня должна улететь мама. Мы привезли ее в аэропорт, прошла регистрация, потом рейс отложили на час. Когда пассажиров запустили в салон самолета, они просидели там час, но потом всем сказали, что обнаружена поломка и самолет никуда не полетит. Мама рассказала, что когда двигатель включили, в салоне сильно запахло гарью, рассказала читательница E1.RU Дарья.

Как только была обнаружена неисправность, всех пассажиров попросили покинуть воздушное судно, после чего 35 из них были отправлены в гостиницу. Как утверждают, для остальных просто не осталось места.

Вылет откладывался несколько раз. Сначала планировалось вылететь в 1:30, потом в 2 часа ночи, а затем и вовсе временем назначили 6 часов утра. Однако после этого на телефоны пассажиров стали приходить СМС о том, что их авиакомпания не может выполнить рейс.

В авиакомпании подтвердили, что множественные переносы и задержка рейса связаны с поломкой самолета, так как пришлось дожидаться другого из соседнего аэропорта. При этом авиакомпания утверждает, что речи о полной отмене рейса не было. В связи с этим пассажиры могут написать претензию на сайте перевозчика и потребовать компенсацию.

Вылет самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» по рейсу U6-9613 также задержался. Воздушное судно должно было вылететь в 09:35 25 июня, но рейс оказался перенесен на 4 утра 26 июня.

Напомним, что 26 июня самолёт, покидающий аэропорт Кольцово, столкнулся при взлете с птицей.

Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей
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#Аэропорт «Кольцово»#Задержка#Рейс#Задержка вылета#Кольцово#Новости УрФО#Происшествия
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