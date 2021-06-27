Вылет нескольких рейсов задержан в Кольцово в Екатеринбурге

На этом самолете у меня должна улететь мама. Мы привезли ее в аэропорт, прошла регистрация, потом рейс отложили на час. Когда пассажиров запустили в салон самолета, они просидели там час, но потом всем сказали, что обнаружена поломка и самолет никуда не полетит. Мама рассказала, что когда двигатель включили, в салоне сильно запахло гарью, рассказала читательница E1.RU Дарья.