35-градусная жара ожидается до конца недели в Свердловской области

Также ожидаются кратковременные ливни и грозы, но и они не охладят температуру воздуха, сообщают в центре «Фобос». В конце недели станет жарче ещё на 3-4 градуса, пишет Е1.
По данным Уралгидрометцентра, 30 июня, которое придётся на среду, станет самым жарким днём. Температура повысится до +35°С. В четверг и пятницу ожидается от +28°С до +31°С.
Дождь с наибольшей вероятность пройдёт в среду и в четверг.
Напомним, недавно в Екатеринбурге ночью прошёл ураган, в результате которого были с корнем вырваны 17 деревьев. В некоторых домах были проблемы с электричеством, а в некоторых районах города случились затопления.