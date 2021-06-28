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35-градусная жара ожидается до конца недели в Свердловской области

28 июня 2021, 05:58
Фото: 1Mediainvest.ru
На Урале синоптики обещают жаркую погоду в течение недели до +32°С.

Также ожидаются кратковременные ливни и грозы, но и они не охладят температуру воздуха, сообщают в центре «Фобос». В конце недели станет жарче ещё на 3-4 градуса, пишет Е1.

По данным Уралгидрометцентра, 30 июня, которое придётся на среду, станет самым жарким днём. Температура повысится до +35°С. В четверг и пятницу ожидается от +28°С до +31°С.

Дождь с наибольшей вероятность пройдёт в среду и в четверг.

Напомним, недавно в Екатеринбурге ночью прошёл ураган, в результате которого были с корнем вырваны 17 деревьев. В некоторых домах были проблемы с электричеством, а в некоторых районах города случились затопления.

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#Урал#Свердловская область#Погода#Жара#Здоровье
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