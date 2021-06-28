Екатерина Коляда: «Медиа-Менеджер России» — энциклопедия медиабизнеса в РФ

Как пишет издание «Новые Известия», впервые вручение премии прошло еще в 2001 году. По словам директора премии «Медиа-Менеджер России» Екатерины Коляды, она необходима для того, чтобы у медиабизнеса появилась возможность ярко и громко заявлять о себе. «Нужно, чтобы с медиабизнесом считались так же, как с финансовой, фармацевтической, телекоммуникационной отраслями, где традиционно самые большие обороты. Важно заявлять о себе инвесторам, партнерам и государству», — отметила Коляда.