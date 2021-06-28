Экс-мэр Тавды Виктор Лачимов стал советником губернатора Свердловской области

О своем назначении бывший глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, распоряжение Евгений Куйвашев подписал 17 июня.
Основными задачами советника являются повышение эффективности взаимодействия с обществом, формирование доверия граждан к государственным органам Свердловской области. Продолжу отстаивать интересы Тавдинского городского округа в органах государственной власти и делать все возможное для развития нашей Родины, написал Лачимов.
Также он сообщил, что на очередном заседании думы Тавды было принято решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Тавдинского городского округа» за особые заслуги в социально-экономическом развитии Тавдинского городского округа.
Напомним, Лачимов ушел в отставку 27 мая 2021 года по собственному желанию и по состоянию здоровья. Ранее уволить мэра Тавды потребовала прокуратура, выявившая нарушения. Лачимов обвингялся в том, что получал доходы с компании, зарегистрированной на родственников, но не указывал их в налоговой декларации.