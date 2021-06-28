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Экс-мэр Тавды Виктор Лачимов стал советником губернатора Свердловской области

28 июня 2021, 08:58
Фото: страница Виктора Лачимова в Instagram
Экс-мэр Тавды Виктор Лачимов, ушедший в отставку в конце мая 2021 года, стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

О своем назначении бывший глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, распоряжение Евгений Куйвашев подписал 17 июня.

Основными задачами советника являются повышение эффективности взаимодействия с обществом, формирование доверия граждан к государственным органам Свердловской области. Продолжу отстаивать интересы Тавдинского городского округа в органах государственной власти и делать все возможное для развития нашей Родины, написал Лачимов.

Также он сообщил, что на очередном заседании думы Тавды было принято решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Тавдинского городского округа» за особые заслуги в социально-экономическом развитии Тавдинского городского округа.

Напомним, Лачимов ушел в отставку 27 мая 2021 года по собственному желанию и по состоянию здоровья. Ранее уволить мэра Тавды потребовала прокуратура, выявившая нарушения. Лачимов обвингялся в том, что получал доходы с компании, зарегистрированной на родственников, но не указывал их в налоговой декларации.

Ушел в отставку мэр Тавды
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