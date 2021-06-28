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Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле

28 июня 2021, 13:22
Фото: pixabay.com
Экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле с 29 июня по 3 июля.

Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более на конец июня — начало июля прогнозирует Уралгидрометцентр.

Температура воздуха в дневные часы в эти дни поднимется до +36…+37 градусов. Ночные температуры установятся на отметке +20 градусов.

В связи с аномально высокими температурами, в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, сохранится пожарная опасность. Среди факторов неблагоприятного метеорологического явления — перегрев почвы и воздуха, засуха, тепловые удары, нарушение в электроснабжения, а также затруднение работы транспорта.

По прогнозам синоптиков, с 1 июля в Свердловской области возможны грозы и ливни.

Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировали эксперты в Свердловской области. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Причины такого явления редакция TagilCity.ru выясняла вместе с экспертами.

Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области
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