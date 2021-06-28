Из-за червей в еде в лагере под Анапой свердловчане намерены идти в суд

Женщина отметила, что у нее пятеро детей и каждый год они бывают в разных оздоровительных лагерях, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Мириться с некачественным питанием и антисанитарией в лагере в Анапе родители не намерены, они планируют идти в суд.