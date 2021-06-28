На 5 дней смог накроет Свердловскую область

О неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности свердловчан предупреждает Уральский гидрометцентр.
С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщается на сайте ведомства.
Напомним, с 29 июня по 3 июля экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле. Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более прогнозирует Уралгидрометцентр.