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На 5 дней смог накроет Свердловскую область

28 июня 2021, 14:01
Фото: pixabay.com
Предупреждение о смоге, которое действует в Нижнем Тагиле до 28 июня, распространено на всю Свердловскую область. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 3 июля.

О неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности свердловчан предупреждает Уральский гидрометцентр.

С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, с 29 июня по 3 июля экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле. Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более прогнозирует Уралгидрометцентр.

#Экология#Здоровье#Предупреждение#НМУ#Свердловская область#Общество#Нижний Тагил#Смог
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