На 5 дней смог накроет Свердловскую область

Напомним, с 29 июня по 3 июля экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле. Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более прогнозирует Уралгидрометцентр.