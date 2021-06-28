Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд

Напомним, данные следствия гласят, что ДТП произошло 7 февраля 2021 года 116 км автодороги Ивдель — ХМАО. Было установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruser 100 из Североуральска выехал на встречную полосу и врезался в Kia Ceed. Там ехала семья из Нягани. В ДТП погибла 8-летняя девочка, а ее 10-летняя сестра скончалась по пути в больницу. Отец умер в больнице 17 февраля.