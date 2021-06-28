«Очень неприятно удивлены»

Из отраслевой организации – Российской ассоциации производства минеральных удобрений (объединяет ведущих игроков отрасли) вышли две компании Дмитрия Мазепина – «Уралхим» и «Уралкалий». Точнее не вышли, а только заявили, но поскольку уговаривать их передумать никто не бросился, придется выходить по-настоящему.
Потому что в Сицилии, как говорится в одном анекдоте, не очень любят свидетелей, а в РАПУ, видимо, не очень любят «сепаратистов». Впрочем, их нигде не любят.
Причины демарша пока не понятны. Председатель совета директоров АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев рассказал журналистам о невозможности согласовать со всеми членами РАПУ единую позицию. Видимо, такую невозможность испытывают только эти две компании одного владельца. Остальные как-то договариваются на радость аграриям и всем нам – потребителям продовольствия.
По словам исполнительного директора РАПУ Максима Кузнецова, о выходе компаний из ассоциации стало известно только по сообщениям СМИ. Он так же отметил, что никаких разногласий у данных компаний с РАПУ не было, за исключением вопроса величины членского взноса. Не будем преуменьшать значение вопроса, все-таки взнос не простой, а членский, но понятно же, что дело не в нем.
Стоит отметить, что накануне заявления о выходе из РАПУ, «Уралхим» и «Уралкалий» объявили о заморозке цен на свою продукцию. Майские цены на аммиачную селитру и хлористый калий будут заморожены на время осенней посевной. Компании объясняют это ростом цен. Цены на удобрения, после падения в прошлые годы, сейчас пошли в рост. К примеру цена на аммиачную селитру выросла на 25%. Помочь аграриям – желание понятное. Не понятно только, почему «Уралхим» не предложил, например, крестьянам скидку, а взял и заморозил цены на уровне их пика. Каждый год цена на аммиачную селитру достигает своего максимума в апреле-мае, и потом идет вниз летом. Каждый год, но в 2021-м «Уралхим» решил положить этой традиции конец. В итоге закупок амселитры осенью, скорее всего не будет. А зимой накопленный спрос и ожидания подтолкнут цены на амселитру вверх.
Может именно этот хитрый ход, которые вряд ли встретит одобрение Минсельхоза и Минпромторга и заставил компании Мазепина покинуть РАПУ, может это именно тот вопрос, по которому не удалось договориться? Тут важно понимать, что выход из РАПУ будет значить и выход «Уралхима» и «Уралкалия» из соглашений, которые ассоциация заключала. А ведь в числе этих соглашений есть и такое - о надежном обеспечении российских сельхоз товаропроизводителей минудобрениями в полном объеме и ассортименте в соответствии с заявленной Минсельхозом потребностью.
РАПУ стремится на корню пресечь возможную обеспокоенность отечественных аграриев – их интересы не пострадают. Компании РАПУ инвестируют в развитие производства 2 трлн рублей за ближайшие 7 лет и готовы к удвоению поставок на внутренний рынок к 2025 году (согласно прогнозу Минсельхоза о росте потребностей российского АПК в удобрениях). Что интересно, выход «Уралхима» и «Уралкалия» из РАПУ не скажется на объемах отраслевых инвестпрограмм. Доля этих компания в общем объеме капиталовложений не превышает 7%. Вот она информация к размышлению и еще один потенциальный вопрос, по которому невозможно договориться.
Но история не закончена, вот Российский союз химиков (РСХ) выразил не просто стандартную обеспокоенность в связи с решениями «Уралхима» и «Уралкалия». В РСХ были «очень неприятно удивлены», такая вот дипломатическая формулировка от организации, которая объединяет предприятия Химпрома.
А мы продолжаем следить за развитием событий.