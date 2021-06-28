«Очень неприятно удивлены»

Стоит отметить, что накануне заявления о выходе из РАПУ, «Уралхим» и «Уралкалий» объявили о заморозке цен на свою продукцию. Майские цены на аммиачную селитру и хлористый калий будут заморожены на время осенней посевной. Компании объясняют это ростом цен. Цены на удобрения, после падения в прошлые годы, сейчас пошли в рост. К примеру цена на аммиачную селитру выросла на 25%. Помочь аграриям – желание понятное. Не понятно только, почему «Уралхим» не предложил, например, крестьянам скидку, а взял и заморозил цены на уровне их пика. Каждый год цена на аммиачную селитру достигает своего максимума в апреле-мае, и потом идет вниз летом. Каждый год, но в 2021-м «Уралхим» решил положить этой традиции конец. В итоге закупок амселитры осенью, скорее всего не будет. А зимой накопленный спрос и ожидания подтолкнут цены на амселитру вверх.