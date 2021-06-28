Площадка для развития рационализаторского движения появится в Свердловской области

На ЕВРАЗ НТМК экономический эффект от внедренных на предприятии запатентованных изобретений за пять лет составил более 300 млн рублей. В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в 1,5 раза благодаря рационализаторскому инструменту «Фабрика идей», внедренному в каждом цехе. В 2019 году сотрудники комбината внесли 1300 рацпредложений, подали 14 заявок на изобретения, получили два патента на способ маркировки бандажей и современную систему аспирации на доменной печи № 7.