Шесть человек утонули в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО за первый месяц лета

Речь идет о двух инцидентах, произошедших на реке Тагил у Шихана и на реке Чусовая в Нижнем Тагиле. Также 4 случая зарегистрировано в Горноуральском городском округе — в селе Петрокаменское, поселках Зональный и Покровка, на озере Щучье, рассказал TagilCity.ru старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка Нижнего Тагила Центра ГИМС Владислав Рябухин.