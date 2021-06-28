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Шумовые полосы и новый светофор появятся на Серовском тракте под Нижним Тагилом

28 июня 2021, 11:28
Фото: Яндекс.Карты
Серовский тракт в 2021 году оборудуют шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. На безопасность дорожного движения обратят особое внимание на участках дороги у Нижнего Тагила.

На обустройство шумовых полос на аварийных участках автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из бюджета Свердловской области выделят порядка 6,5 миллиона рублей.

Один из вибрирующих участков до конца октября 2021 года должен появиться между Екатеринбургом и Нижним Тагилом (с 44 по 80 километр), а также под Серовом (с 285 по 304 километр).

В общей сложности на трассе будет обустроено более 70 километров продольных шумовых полос, сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков Е1.

Кроме того, до 27 сентября на 120 километре Серовского тракта у Нижнего Тагила появится новый светофор. Его обустройство обойдется в 2,7 миллиона рублей.

Напомним, ремонт разрушающегося моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом запланирован специалистами Управления автомобильных дорог региона.

Запланирован капремонт: мост на Серовском тракте разрушается под Нижним Тагилом
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