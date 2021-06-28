Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге

Он заявил, что туши принадлежат погибшим питомцам с фермы «Морковкино» — контактного зоопарка, действующего на территории парка. По его словам, тела страуса, павлина и карликовой свиньи хранятся в морозильных камерах с осени 2020 года. А по вопросам утилизации трупов животных в ветслужбу представители парка не обращались потому, что минипиги (карликовые свиньи) подвержены свиному гриппу и держать их в контактных зоопарках запрещено.