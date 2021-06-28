Вышла из дома и не вернулась 15-летняя девочка в Нижнем Тагиле

Напомним, недавно нашлась живой девушка, которая пропала 18 июня. Она пришла организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистёнок», где оказалось, что её ищут уже несколько дней. Девушка сказала, что кто-то ударил её по голове, из-за чего она потеряла сознание. Где она была всё это время, неизвестно. В МВД подробностей также не сообщили.