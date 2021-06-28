За хищение 63,5 миллионов рублей арестованы три офицера авиации ФСБ в Москве

14 июля 2020 года следователи МВД Республики Коми возбудили уголовное дело. Бабазаняна арестовали. Спустя неделю военный следственный отдел СКР по Воркутинскому гарнизону приступил к расследованию по тем же фактам, но в связи со злоупотреблением должностными правами. В начале 2021 года два дела объединили в одно. Предприниматель и офицеры свою вину отрицают.