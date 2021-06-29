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Евгений Куйвашев попросил торговые сети не завышать цены на продукты

29 июня 2021, 15:35
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил торговые сети избегать «необоснованных накруток» на продукты.

После того, как он обратил внимание на высокие цены на морковь в «Ашане», магазин в Екатеринбурге почти в два раза снизил стоимость товара.

Не думаю, что бизнес стал бы торговать себе в убыток. Это значит, что предыдущая цена была завышена? написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он отметил, что власти также проведут беседы с представителями торговых сетей. Евгений Куйвашев пообещал продолжать контролировать ситуацию.

Напомним, ранее губернатор отметил, что на Урале непросто выращивать овощи, поскольку здесь «раз в четыре года бывает хорошая погода», а в остальное время регион переживает либо засухи, либо дожди и заморозки. Данный факт также сказывается на урожае.

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