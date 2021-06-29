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Грозы, сильный ветер и град ожидаются 30 июня в Свердловской области

29 июня 2021, 13:36
Фото: 1Mediainvest.ru
В некоторых районах Свердловской области 30 июня предвидятся грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают о мерах безопасности во время непогоды. Так, если гроза застала во время купания в открытом водоёме, следует из него выйти и отойти как можно дальше от берега в безопасное укрытие, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Под высокими одинокими деревьями стоять нельзя. Наиболее опасно стоять по елью, дубом, тополем и сосной. Можно укрыться под низкорослыми деревьями.

Также нельзя во время грозы ехать в автомобиле. Следует плотно закрыть окна и двери, заглушить двигатель и опустить антенну. К ручкам дверей и другим металлическим деталям, в том числе к мобильному телефону, прикасаться тоже нельзя.

Переждать грозу, если вы в этот момент находитесь на улице, можно в любом закрытом помещении или в подъезде жилого дома. Кроме того, следует остерегаться высоких столбов, рекламных щитов и мачт освещения.

На велосипеде или мотоцикле во время грозы ездить также нельзя. Лучше остановиться и переждать непогоду на расстоянии приблизительно 30 метров от транспорта. Парковать автомобили около деревьев, фасадов зданий и рекламных конструкции крайне не рекомендуется.

Напомним, в ночь на 23 июня 2021 года в Екатеринбурге разразилась гроза, в результате которой было поломано 17 деревьев.

Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге
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