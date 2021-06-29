Из-за отмененной остановки тагильские дачники ходят по три километра по трассе

От вокзала в Нижнем Тагиле до «Высоковольтной» мы ехали за 35 рублей. Висит объявление: цена снижена, теперь 21 рубль. И вот у меня мама едет, положила водителю деньги, а он говорит: «Что так мало? 35 надо». Мама говорит: «Нет, сказали 21 рубль». А он заявил, что за эти деньги мы вас даже возить не будем, у вас и остановки такой нет. В итоге кто-то останавливался, а кто-то нет,рассказала Елена.