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Из-за упавшей опоры ЛЭП четыре коллективных сада под Тагилом остались без света

29 июня 2021, 06:46
Фото: 1mediainvest.ru
После грозы 25 июня, в результате которой упала опора ЛЭП под поселком Баранчинский, без электричества остались обитатели четырех коллективных садов.

С проблемами в работе электросетей столкнулись обитатели четырех коллективных садов — № 1, 2, 3 и 4 под поселком Баранчинский.

По их словам, на ЛЭП упал тополь во время разгула стихии в пятницу, 25 июня, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По сей день люди, живущие в этих садах, а также пожилые люди, которые на пенсии и в принципе находятся на даче вообще все лето и осень, — все сидят без электричества… 21 век, пишут очевидцы.

Люди не только не могут зарядить телефоны, но и набрать воды, так как работа скважин напрямую зависит от электричества. Садоводы переживают, что без полива, погибнет весь урожай, в который вложено много сил и трудов.

Напомним, экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле с 29 июня по 3 июля. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на 7 градусов и более.

Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле
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#Опора лэп#Сады#Электричество#Общество#Нижний Тагил#Баранчинский#Гроза#Происшествия
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