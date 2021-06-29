Из-за упавшей опоры ЛЭП четыре коллективных сада под Тагилом остались без света

С проблемами в работе электросетей столкнулись обитатели четырех коллективных садов — № 1, 2, 3 и 4 под поселком Баранчинский.
По их словам, на ЛЭП упал тополь во время разгула стихии в пятницу, 25 июня, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По сей день люди, живущие в этих садах, а также пожилые люди, которые на пенсии и в принципе находятся на даче вообще все лето и осень, — все сидят без электричества… 21 век, пишут очевидцы.
Люди не только не могут зарядить телефоны, но и набрать воды, так как работа скважин напрямую зависит от электричества. Садоводы переживают, что без полива, погибнет весь урожай, в который вложено много сил и трудов.
Напомним, экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле с 29 июня по 3 июля. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на 7 градусов и более.