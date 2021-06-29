О перебоях с вакциной от COVID-19 во всех регионах заявил уральский полпред Якушев

В Свердловской области также были жалобы жителей на то, что вакцина отсутствует. Кроме того, регулярно появляются сообщения о больших очередях из желающих поставить прививку. Информацию о дефиците вакцины подтверждал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако позднее оперативный штаю сообщил о поступлении 70 тысяч доз вакцины в регион.