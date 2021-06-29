Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр

Весной 2021 года Арбитражным судом Свердловской области было рассмотрено 2 иска Екатеринбургской епархии к городскому управлению Среднеуральска, сообщает 66.ру.
В конце мая 2021 года суд признал за епархией право собственности на 14 построек, которые расположены на территории Среднеуральского женского монастыря.
Также в марте 2021 года суд оставил право собственности монастырь во имя «Спасительницы хлебов».
Напомним, в конце 2021 года сотрудниками силовых структур был взят штурмом Среднеуральский женский монастырь и арестован Николай Романов, который в монастыре был известен как отец Сергий. Ему предъявили обвинение в склонении к самоубийству нескольких монахинь, а также в нарушении прав на свободу совести и самоуправстве. На данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина».