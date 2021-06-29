Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр

Напомним, в конце 2021 года сотрудниками силовых структур был взят штурмом Среднеуральский женский монастырь и арестован Николай Романов, который в монастыре был известен как отец Сергий. Ему предъявили обвинение в склонении к самоубийству нескольких монахинь, а также в нарушении прав на свободу совести и самоуправстве. На данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина».