Семилетний ребенок почти утонул на базе отдыха под Екатеринбургом

Инцидент произошел днем 29 июня. Представители комплекса рассказали, что мальчик отдыхал вместе с родителями, однако в какой-то момент они не уследили за ним. Также ребенок не умел плавать, сообщает Е1.
Но все окончилось хорошо, мальчика откачали. Потом приехала скорая и увезла его в больницу,рассказал представитель «Горы Лиственной».
Напомним, 28 июня стало известно, что горожане, отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге, обнаружили труп. Очевидцы рассказали, что после там продолжили купаться уральцы с маленькими детьми.