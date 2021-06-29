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Семилетний ребенок почти утонул на базе отдыха под Екатеринбургом

29 июня 2021, 16:55
Фото: 1mediainvest.ru
На пляже комплекса «Гора Лиственная» под Екатеринбургом почти утонул семилетний мальчик. Его откачала женщина, которая находилась среди отдыхающих.

Инцидент произошел днем 29 июня. Представители комплекса рассказали, что мальчик отдыхал вместе с родителями, однако в какой-то момент они не уследили за ним. Также ребенок не умел плавать, сообщает Е1.

Но все окончилось хорошо, мальчика откачали. Потом приехала скорая и увезла его в больницу,рассказал представитель «Горы Лиственной».

Напомним, 28 июня стало известно, что горожане, отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге, обнаружили труп. Очевидцы рассказали, что после там продолжили купаться уральцы с маленькими детьми.

Утопленника обнаружили отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге
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#Отдых#Пляж#Екатеринбург#Ребенок#Новости УрФО#Происшествия
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