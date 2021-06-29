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Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга

29 июня 2021, 03:30
Фото: 1mediainvest.ru
На государственном уровне ввести дискриминацию не привитых от коронавируса считает нужным главврач ковидной больницы Екатеринбурга. Он уверен, что необходимо отказывать в плановой помощи не вакцинированным.

О проблемах в медицинской отрасли в период пандемии на очередном заседании Общественной палаты Екатеринбурга рассказал главный врач Городской клинической больницы № 40 Александр Прудков.

Он отметил, что в начале пандемии врачи были героями, которым аплодировали и были благодарны, но сейчас это сошло на нет, передает слова Прудкова Е1.

Общество тоже устало от ограничений и от страха перед инфекцией. Это безысходность, сказал главврач.

По его словам, одна из главных проблем вакцинации — это доступность вакцины. Он также считает, что в сложившейся ситуации плановую помощь нужно оказывать только привитым от COVID-19.

Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе, заявил Прудков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за Covid-диссидентство. Он попросил граждан не сравнивать «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию».

Губернатор Свердловской области раскритиковал артистов за Covid-диссидентство
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