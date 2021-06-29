TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За посылку с почти килограммом наркотиков из Китая уральцу грозит 15 лет тюрьмы

29 июня 2021, 05:40
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался получить из Китая 21-летний житель Урала. Его задержали в Магнитогорске сотрудники таможни и полиции.

В посылке сотрудники таможни обнаружили пакет со светлым порошком общей массой 979 граммов, который, согласно заключению эксперта, содержит синтетическое наркотическое средство.

В действиях лица усматриваются признаки состава преступления сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: контрабанда и хранение наркотических средств. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

Материалы дела переданы в Линейный отдел полиции Магнитогорска. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, российский военный попытался провести наркотики в тюбике с зубной пастой, но был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Кольцово. Запрещенное вещество мужчине подарили сослуживцы в Таджикистане.

Российский военный захотел провести гашиш в тюбике зубной пасты и попался в Кольцово
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свыше 50 килограмм насвая обнаружили служебные собаки в КольцовоСамоцветы на 3,2 миллиона под видом бижутерии найдены в посылке с Урала в КитайЗа контрабанду военного оборудования уралец получил реальный срок
#Посылка#Наркотики#Магнитогорск#Таможня#Уралец#Китай#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25