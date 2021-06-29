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За уральского бойца UFC Петра Яна вступился Хабиб Нурмагомедов

29 июня 2021, 04:34
Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК
Лишенного чемпионского пояса из-за запрещенного удара уральского бойца UFC Петра Яна поддержал Хабиб Нурмагомедов. Он считает, что Ян сможет восстановиться после дисквалификации в бою со Стерлингом.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов надеется увидеть следующий бой — реванш уральского бойца Петра Яна, который в марте 2021 года лишился титула чемпиона UFC после поединка со Стерлингом, в этом году. Об этом он рассказал в интервью UFC Russia.

Ян допустил большую ошибку, которая стоила ему пояса. Я думаю, если Петр правильно сделает домашнюю работу и работу над ошибками, он из этого может извлечь пользу, заявил Нурмагомедов.

Он уверен, что, если Яну дадут реванш, которого он заслуживает, уральский боец сможет повернуть неприятную историю в свою пользу и заберет у Стерлинга пояс.

Напомним, Пер Ян опустился на 12-е место в рейтинге после поражения в поединке за чемпионство против американца Алджамейна Стерлинга и лишился места в десятке лучших бойцов. Первое место в рейтинге остается за россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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#Петр Ян#Свердловская область#Спорт#Общество#Хабиб Нурмагомедов#Единоборства
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