За уральского бойца UFC Петра Яна вступился Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов надеется увидеть следующий бой — реванш уральского бойца Петра Яна, который в марте 2021 года лишился титула чемпиона UFC после поединка со Стерлингом, в этом году. Об этом он рассказал в интервью UFC Russia.