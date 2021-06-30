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Posted 30 июня 2021, 14:51

Published 30 июня 2021, 14:51

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском

30 июня 2021, 14:51
16-летний школьник покончил с собой 29 июня в поселке Краснодольск под Красноуральском. Рядом с телом был обнаружен сотовый телефон.

Подросток принял решение не оставлять записки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых кругах. Молодой человек воспитывался в неполной семье, так как его отец погиб. Он вместе с матерью проживал в Нижнем Тагиле. На учете в ПДН не состоял.

Теперь по факту гибели проводится проверка.

Напомним, 12-летняя жительница Полевского с психическим расстройством покончила с собой, оставив родным предсмертную записку. Было возбуждено уголовное дело о доведении до суицида несовершеннолетней. Однако пока оно безфигурантное.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Суицид#Красноуральск#Подросток
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