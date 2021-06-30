16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском

Подросток принял решение не оставлять записки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых кругах. Молодой человек воспитывался в неполной семье, так как его отец погиб. Он вместе с матерью проживал в Нижнем Тагиле. На учете в ПДН не состоял.