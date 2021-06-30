Мешки с мусором и свалки: рейд TagilCity.ru по гаражным комплексам Нижнего Тагила

Так почему же далеко не во всех гаражах Нижнего Тагила цивилизованно избавляются от мусора? Есть мнение, что владельцев останавливает стоимость вывоза. Мы посчитали, что с 1 июля стоимость для гаражного комплекса на 100 боксов будет всего около 1,7 тысячи рублей в месяц — по 17 рублей на каждого владельца гаража. Посчитать точные расходы в вашем ГСК на вывоз мусора можно на специальном сайте.