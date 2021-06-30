Мусорная реформа и чистый воздух. Эко-вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным

Напомним, Нижний Тагил наряду с Омском и еще 10-ю городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», цель которой к 2024 году уменьшить количество выбросов в воздух на 20%. Однако год от года качество воздуха, по данным Росгидромета, в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году увеличилось до «повышенного» и в 2020 году возросло до «высокого».