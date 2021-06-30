tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 18:07

Published 30 июня 2021, 18:07

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Мусорная реформа и чистый воздух. Эко-вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным

30 июня 2021, 18:07
30 июня на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным помимо вопросов на социальные и политические темы граждане обращали внимание и на экологические проблемы в стране.

Первый вопрос коснулся «мусорной» реформы, которая стартовала в России в 2019 году. По словам президента, изменения в законодательстве по обращению с ТКО — это первый шаг к грамотной утилизации мусора. Также Путин отметил необходимость строительства мусоросжигающих заводов.

У нас сейчас деньги выделяются на раздельный сбор и мусоросжигающие заводы. Я знаю, что граждане, которые проживают в местах их предполагаемого строительства напряжены и имеют вопросы. Но невозможно обойтись без утилизации подобным способом. Есть предметы, которые никак не уничтожить, кроме как сжиганием. Например, врачи работают в красных зонах в «скафандрах». Их утилизировать невозможно, только сжечь,рассказал Владимир Путин во время прямой линии.

Кроме того, президент рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос раздельного сбора мусора:

Сейчас мы приступаем к практической реализации раздельного сбора мусора. Планируется строительство пяти заводов и рассматриваются возможности расширения программы. Это большая работа.

Второй эко-вопрос к президенту коснулся чистого воздуха. Житель Омска Владимир Лифантьев во время видеозвонка рассказал Владимиру Путину, что с момента вхождения региона в программу «Чистый воздух» в 2018 году жители не почувствовали изменений и продолжают жить в «газовой камере».

По словам главы государства в регионе есть три фактора, которые влияют на состояние атмосферного воздуха.

Первый загрязнитель — промышленные предприятия. Второй — система ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом. Третье — транспорт. Действительно, Омск включен в число 12 городов с тяжелой ситуацией, но снижение на 20% должно состояться к 2024 году. Рассчитываю, что это произойдет, несмотря на такие сложности. Жить в таких условиях — не позавидуешь, я прекрасно это понимаю,отметил президент.

Напомним, Нижний Тагил наряду с Омском и еще 10-ю городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», цель которой к 2024 году уменьшить количество выбросов в воздух на 20%. Однако год от года качество воздуха, по данным Росгидромета, в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году увеличилось до «повышенного» и в 2020 году возросло до «высокого».

Материалы по теме
#Владимир Путин#Здоровье#Прямая линия#Вопросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика