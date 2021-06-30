Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале

Posted 30 июня 2021, 12:44
Published 30 июня 2021, 12:44
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
За причастность к убийству разыскивается женщина и возможный свидетель преступления - мужчина, сообщает Е1.
Следственный комитет и полиция Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какими-либо данными в отношении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-07 или по линии 102 (02).
Конфиденциальность гарантируется, сообщают в СК.
Напомним, следственным отделом по Березовскому областного СКР разыскивается мужчина, который подозревается в особо тяжком преступлении.