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Posted 30 июня 2021, 12:44

Published 30 июня 2021, 12:44

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале

30 июня 2021, 12:44
Следственный комитет и полиция Свердловской области разыскивают двух человек. За причастность к убийству разыскивается Анна Шехерева. Также разыскивается свидетель преступления Александр Неуймин.

За причастность к убийству разыскивается женщина и возможный свидетель преступления - мужчина, сообщает Е1.

Следственный комитет и полиция Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какими-либо данными в отношении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-07 или по линии 102 (02).

Конфиденциальность гарантируется, сообщают в СК.

Напомним, следственным отделом по Березовскому областного СКР разыскивается мужчина, который подозревается в особо тяжком преступлении.

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#Происшествия#Свердловская область#Убийство#Розыск#Свидетель#Уголовный розыск
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