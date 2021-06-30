Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале

Следственный комитет и полиция Свердловской области разыскивают двух человек. За причастность к убийству разыскивается Анна Шехерева. Также разыскивается свидетель преступления Александр Неуймин.

За причастность к убийству разыскивается женщина и возможный свидетель преступления - мужчина, сообщает Е1. Следственный комитет и полиция Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какими-либо данными в отношении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-07 или по линии 102 (02). Конфиденциальность гарантируется, сообщают в СК. Напомним, следственным отделом по Березовскому областного СКР разыскивается мужчина, который подозревается в особо тяжком преступлении. Материалы по теме Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге Пропавшую 15-летнюю школьницу обнаружил во дворе житель Нижнего Тагила Уехавший на экзамен двое суток назад студент из Березовского найден