Прямая линия Путина и рекордная жара на Урале. Итоги дня в Свердловской области

Скончалась 80-летняя пенсионерка, которая перенесла инсульт и была выписана с ушибами раньше времени из больницы в Краснотурьинске. Родственники пытаются выяснить, что произошло с бабушкой в медучреждении. У погибшей после выписки были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец. Однако бабушка из-за инсульта плохо говорила и не смогла объяснить, откуда получила увечья.