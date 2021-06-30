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Posted 30 июня 2021, 15:56

Published 30 июня 2021, 15:56

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Прямая линия Путина и рекордная жара на Урале. Итоги дня в Свердловской области

30 июня 2021, 15:56
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 июня.

Скончалась 80-летняя пенсионерка, которая перенесла инсульт и была выписана с ушибами раньше времени из больницы в Краснотурьинске. Родственники пытаются выяснить, что произошло с бабушкой в медучреждении. У погибшей после выписки были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец. Однако бабушка из-за инсульта плохо говорила и не смогла объяснить, откуда получила увечья.

Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла
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В конце июня температура воздуха достигла рекордного максимума на Урале. Она превысила отметку в 34,6°С, которая была зафиксирована в 1954 году. Причиной этого стал антициклон, который покинул центральную часть России и пришёл на Урал. Однако уже 3-4 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные грозы, ливни, шквалистый ветер и град.

Машину пьяного 18-летнего водителя без прав расстреляли сотрудники ГИБДД в Красноуфимске после погони. Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и продолжил путь. В итоге стражам правопорядка пришлось стрелять по колесам. Нарушитель съехал в кювет, и машина опрокинулась. 17-летний пассажир получил перелом ноги и был госпитализирован.

Машину нетрезвого водителя расстреляли сотрудники ГИБДД в Красноуфимске
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30 июня президент России Владимир Путин провел прямую линию с населением. Граждане прислали более 2,2 миллиона вопросов. Редакция TagilCity.ru отобрала главные из них.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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