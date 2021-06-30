Рост цен на стройматериалы объяснил президент России

По словам Владимира Путина, инфляция в России поднялась с 4 до 5,9% и подорожание товаров, в том числе строительных материалов, произошло в по этой причине. Также глава государства отметил, что изменилась клиентура на многие товары на мировых рынках, выросли цены на металлы.