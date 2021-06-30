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Posted 30 июня 2021, 10:29

Published 30 июня 2021, 10:29

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Рост цен на стройматериалы объяснил президент России

30 июня 2021, 10:29
Владимир Путин заявил, что рост цен на стройматериалы в России связан с инфляцией. Она достигла 5,9%. Кроме того, на многие товары выросли в цене на мировом рынке.

По словам Владимира Путина, инфляция в России поднялась с 4 до 5,9% и подорожание товаров, в том числе строительных материалов, произошло в по этой причине. Также глава государства отметил, что изменилась клиентура на многие товары на мировых рынках, выросли цены на металлы.

Президент сообщил, что принимаются меры по снижению цен на эти товары и сейчас стоит задача подавления инфляции.

Центробанк немного приподнял ключевую ставку, чтобы 6не было слишком большого предложения денег в экономике. Я надеюсь, что инфляция вернется к целевым показателям. В этом году вряд ли получится, но возможно до 5% будет снижение, заявил Владимир Путин.

Напомним, в ходе прямой линии с населением 30 июня Владимир Путин прокомментировал рост цен на картофель и морковь в России. Он заявил, что рост цен на овощи произошел из-за того, что не хватило прошлогоднего урожая.

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#Общество#Экономика#Цены#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Инфляция#Стройматериалы
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