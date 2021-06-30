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Posted 30 июня 2021, 12:18

Published 30 июня 2021, 12:18

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

СК проверит мэрию Краснотурьинска из-за отсутствия газа в частных домах

30 июня 2021, 12:18
Доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения организована в Краснотурьинске после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В рамках прямой линии с президентом были опубликованы сведения о том, что в городе Краснотурьинске Свердловской области должностными лицами городской администрации игнорируются просьбы граждан о газификации частных жилых домов, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях или бездействии должностных лиц признаков преступления. Проверка организована следственным отделом по городу Краснотурьинск СКР по Свердловской области.

В ходе проверки будут выяснятся все без исключения обстоятельства. Объективная правовая оценка будет дана после опроса как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, после анализа соответствующей документации и проведения иных необходимых мероприятий, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, следственный комитет Свердловской области начал проверку в связи с невыплатой компенсации за работу с коронавирусными больными госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Проверка#Владимир Путин#Свердловская область#Краснотурьинск#Прямая линия#Президент#СКР#Газификация
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