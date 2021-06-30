СК проверит мэрию Краснотурьинска из-за отсутствия газа в частных домах

В ходе проверки будут выяснятся все без исключения обстоятельства. Объективная правовая оценка будет дана после опроса как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, после анализа соответствующей документации и проведения иных необходимых мероприятий, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.