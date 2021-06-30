Тагильский школьник попал в Книгу рекордов России за вис на руках на перекладине

С первого раза попасть в рекордсмены согласно регламента экспертов Книги рекордов России не получилось. Такое упражнение юный спортсмен выполнял с перехватом рук, что недопустимо для фиксирования рекорда. Пришлось переучиваться и за две недели с 55 секунд виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины Никита дошел до 2,5 минут, прокомментировал достижение воспитанника тренер Фанис Хайруллин.