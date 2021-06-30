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Posted 30 июня 2021, 11:35

Published 30 июня 2021, 11:35

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Тагильский школьник попал в Книгу рекордов России за вис на руках на перекладине

30 июня 2021, 11:35
Рекордсменом стал 11-летний спортсмен Никита Ванеев из Нижнего Тагила. 2 минуты 31 секунду сумел юный тагильчанин без отрыва пальцев от перекладины удержать вис на двух руках.

Достижение Никиты Ванеева зарегистрировано в Книге рекордов России, сообщает его тренер Фанис Хайруллин на личной странице Вконтакте. Юный тагильчанин занимается в объединении уличной атлетики «Стойкие» порядка трех лет.

Уличная атлетика меня привлекла тем, что позволяет развивать свои силы. Рекорд Фаниса за вис на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах вдохновил меня на достижение своего рекорда в висе без отрыва пальцев от перекладины,делится впечатлениями рекордсмен Никита Ванеев.

С первого раза попасть в рекордсмены согласно регламента экспертов Книги рекордов России не получилось. Такое упражнение юный спортсмен выполнял с перехватом рук, что недопустимо для фиксирования рекорда. Пришлось переучиваться и за две недели с 55 секунд виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины Никита дошел до 2,5 минут, прокомментировал достижение воспитанника тренер Фанис Хайруллин.

Напомним, Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России за вис на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах. Он сумел в таком положении продержаться полминуты. Достижение было официально подтверждено экспертами Книги рекордов России.

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#Спорт#Нижний Тагил#Рекорд
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