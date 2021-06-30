Тело мужчины нашли под окнами элитного ЖК в Екатеринбурге

Posted 30 июня 2021, 05:54
Published 30 июня 2021, 05:54
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
К месту происшествия уже прибыли медики. Около дома стоит автомобиль реанимации. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб, пишет Ура.ру.
По словам свидетелей, соседи одной из квартир дома жаловались на неоднократные шумные вечеринки, а также на шприцы, которые оставляли наркоманы.
Напомним, 28 июня 2021 года в подъезде жилого дома Красноуфимска был найден труп обнажённого мужчины. В Красноуфимске у него была квартира, но в основном он жил в Екатеринбурге, так как там работал.