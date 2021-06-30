tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 03:58

Published 30 июня 2021, 03:58

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла

30 июня 2021, 03:58
Женщина, которую выписали из ЦГБ № 3 Екатеринбурга с гематомами на теле и раньше времени, скончалась в Краснотурьинске. Родные пытаются выяснить, что все-таки произошло с бабушкой в медучреждении.

Пожилую свердловчанку, перенесшую инсульт, выписали из екатеринбургской больницы раньше времени и вернули родным с синяками и ссадинами на теле, происхождение которых врачи объяснить не смогли. На днях бабушка скончалась, а родственники пытаются выяснить, что произошло с ней в больнице и откуда взялись многочисленные гематомы. После выписки из ЦГБ № 3 80-летняя женщина была доставлена в краснотурьинскую больницу, где при осмотре у нее были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец.

Она плакала, когда пыталась рассказать, что с ней произошло. Это огромная потеря для нас всех, рассказала внучка женщины Е1.

По словам родственников, бабушка плохо говорила после инсульта, но смогла объяснить, что в больнице с ней плохо обращались.

На вопросы родных не отвечают ни врачи больницы, ни областной Минздрав, куда тоже было направлено обращение.

Напомним, в ночь на 26 июня в ночном клубе Асбеста неизвестные граждане избили 19-летнего молодого человека. Он получил серьезные травмы, после которых его пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург в больницу № 23.

Материалы по теме
Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницыРезерв управленческих кадров для больниц появится в Свердловской областиИзнасилованная мужем свердловчанка несколько месяцев добивалась возбуждения дела
#Общество#Новости УрФО#Больница#Смерть#Краснотурьинск#Женщина#Бабушка#Пациентка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика