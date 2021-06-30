Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла

Пожилую свердловчанку, перенесшую инсульт, выписали из екатеринбургской больницы раньше времени и вернули родным с синяками и ссадинами на теле, происхождение которых врачи объяснить не смогли. На днях бабушка скончалась, а родственники пытаются выяснить, что произошло с ней в больнице и откуда взялись многочисленные гематомы. После выписки из ЦГБ № 3 80-летняя женщина была доставлена в краснотурьинскую больницу, где при осмотре у нее были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец.